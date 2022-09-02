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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 01.09.22
10:57 02.09.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 01 вересня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|26.08
|5011.0 (27.0)
|1946.0 (27.0)
|29.08
|5011.0 (27.0)
|-
|30.08
|5011.0 (27.0)
|-
|31.08
|5011.0 (27.0)
|-
|01.09
|5011.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|26.08
|217630.0 (23.0)
|-
|29.08
|206102.0 (23.0)
|-
|30.08
|215959.0 (23.0)
|-
|31.08
|215116.0 (23.0)
|-
|01.09
|217932.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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