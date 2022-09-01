Фінансові новини
- |
- 01.09.22
- |
- 19:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Депозитні ставки для фізосіб 01.09.22
17:47 01.09.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 1 вересня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.13
|0.51
|0.09
|6 міс.
|10.00
|0.68
|0.16
|9 міс.
|10.22
|0.88
|0.38
|12 міс.
|10.32
|0.95
|0.28
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Долар по 50 грн: стали відомі деталі урядового макропрогнозу на наступний рік
|Опалювальний період в Україні починається, коли температура повітря падає нижче 8 градусів тепла
|Андрій Єрмак чи Кирило Тимошенко? Як розкрадання західної гуманітарки вдарить по Банковій
|ЄС ускладнить видачу віз росіянам і подумає, що робити з мільйонами чинних віз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар США 1 вересня зростає до основних валют, оновив 24-річний максимум у парі з єною
|У JPMorgan назвали більшість криптовалют «сміттям»
|Депозитні ставки для фізосіб 01.09.22
|Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 31.08.22
|Японський індекс Nikkei завершив торги 1 вересня на мінімумі за місяць
|Уряд відмовився від ідеї 10% збору на валютообмінні операції для імпорту
Бізнес
|Logitech розробляє аналог Steam Deck – можлива підтримка GeForce Now, Xbox Cloud Gaming та Steam
|Штучний інтелект допоміг французькім податківцям заробити €10 млн
|AMD показала першу відеокарту Radeon RX 7000 з архітектурою RDNA3 — приріст швидкодії складе більш як 50% щодо RDNA2
|AMD представила настільні процесори Ryzen 7000 — флагман Ryzen 9 7950X на 57% продуктивніший за Intel Core i9-12900К
|Citroen представив в Україні оновлений кросовер C5 Aircross
|Google обрав ще 16 українських стартапів, які отримають до $100 тисяч підтримки
|Panasonic хоче побудувати у США ще один завод з виробництва акумуляторів для електромобілів – WSJ