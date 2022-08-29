Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 26.08.22

"Гра з оцінкою прогнозів ФРС переключилася зі вгадування того, наскільки високою може бути ставка в піковому значенні, до розуміння того, як довго вона зможе такою залишатися", - сказав агентству Франс Прес аналітик Malayan Banking Яньсі Тан.