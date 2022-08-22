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Депозитні ставки для фізосіб 22.08.22
21:42 22.08.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 22 серпня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.63
|0.57
|0.10
|6 міс.
|10.33
|0.74
|0.17
|9 міс.
|10.46
|1.01
|0.44
|12 міс.
|10.67
|1.03
|0.30
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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