Долар 22 серпня сягнув 5-тижневого максимуму через яструбині очікування, перед виступом Пауела

Індекс долара США досяг нового п'ятитижневого максимуму в понеділок після того, як інший представник Федеральної резервної системи наголосив на ймовірності продовження агресивного посилення грошово-кредитної політики напередодні ключового симпозіуму центрального банку в Джексон-Хоулі цього тижня.

Євро впав до нового п'ятитижневого мінімуму після того, як Росія оголосила про триденне припинення постачання газу до Європи газопроводом «Північний потік-1» наприкінці цього місяця, що посилило енергетичну кризу в регіоні.

Китайський юань впав до найнижчого рівня майже за два роки після того, як центральний банк знизив ключові кредитні ставки, доповнивши низку заходів щодо пом'якшення грошово-кредитної політики, спрямованих на зміцнення економіки, що постраждала від обмежень, пов'язаних із COVID-19, та майнової кризи .

Індекс долара США, який вимірює валюту до шести конкурентів, включаючи євро, вперше з 15 липня піднявся до 108,26 і востаннє зріс на 0,074% до 108,23.

Це йде за зростанням на 2,33% минулого тижня - найкращим тижневим ралі з квітня 2020 року - на тлі хору політиків ФРС, які наголошують, що необхідно зробити більше, щоб приборкати інфляцію, яка була високою за останні десятиліття.

У п'ятницю президент ФРБ Річмонда Томас Баркін заявив, що центральні банки «прагнуть» до більш швидкого та прискореного підвищення ставок.

"Виступаючі ФРС підкреслювали повідомлення про те, що будуть нові підвищення ставок, враховуючи, що боротьба з інфляцією ще не виграна", - вразили ринки напередодні виступу в Джексон Хоулі 25-27 серпня на тлі зростаючих очікувань, що голова ФРС Джером Пауелл зауважить на цьому. Жорсткість "все ще далеко від завершення", - написав Родріго Катріл, старший валютний стратег National Australia Bank, в записці для клієнта.

Грошові ринки нині вказують на 47,5% шансів на ще одне великомасштабне підвищення ставок на 75 базисних пунктів 21 вересня з ймовірністю 52,5% підвищення на півпункту.

Економісти в опитуванні Reuters схиляються до збільшення на 50 базисних пунктів із зростанням ризиків рецесії.

Прибутковість еталонних 10-річних казначейських облігацій США перевищила 3% на торгах у Токіо у понеділок уперше з 21 липня.

По відношенню до японської валюти, яка надзвичайно чутлива до прибутковості в США, долар піднявся до 137,40 єни, що стало найвищим показником з 27 липня.

Долар виріс до 6,8308 юаня в ході наземної торгівлі вперше з вересня 2020 року після того, як Народний банк Китаю знизив базові ставки за одно- та п'ятирічними кредитами, як і очікувалося. Це сталося після несподіваного зниження вартості запозичень минулого тижня.

Відносно офшорного юаня долар досяг 6,8520, що також є найсильнішим рівнем з вересня 2020 року.

Тим часом євро впав до 1,0026 долара вперше з 15 липня, а потім знизився на 0,13% до 1,0027 долара.

Фунт стерлінгів упав на 0,23% до 1,1805 долара, наблизившись до п'ятитижневого мінімуму п'ятниці 1,17925 долара.

Президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив німецькій газеті Rheinischen Post, що німецька економіка, одна з найбільш схильних до перебоїв з постачанням російського газу, «ймовірно» перенесе рецесію взимку, якщо енергетична криза продовжить поглиблюватися.

Але він додав, що навіть якщо рецесія в Німеччині стає дедалі ймовірнішою, Європейський центральний банк має продовжувати підвищувати ставки, щоб приборкати інфляцію.

В інших місцях австралійський та новозеландський долари впали близько п'ятитижневих мінімумів. Австралійський долар вагається на рівні 0,6876 доларів після того, як у п'ятницю вперше з 19 липня він впав до 0,68595 доларів. Новозеландський долар знаходиться на рівні 0,6170 доларів після зниження до 0,61675 доларів наприкінці минулого тижня, що також вперше з 19 липня.