Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 18.08.22

В листі від 17/08 Міністерство економіки зазначило, що: запровадження збору призведе до прискорення інфляції від +1,75 до +2,22 % (прогноз ефекту від НБУ був +1%); падіння ВВП від -0,4 до - 1,1 %; зміни будуть мати негативний вплив.