Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 17.08.22

Головний виконавчий директор Тesla Inc Ілон Маск продав акції виробника електромобілів на суму 6,9 млрд доларів, заявивши, що кошти можуть бути використані для фінансування потенційної угоди з Twitter, якщо він програє судовий позов з платформою соціальних мереж.