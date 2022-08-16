Депозитні ставки для фізосіб 16.08.22

Так, довіра інвесторів до економіки Німеччини в серпні досягла мінімуму з 2008 року, опустившись до мінус 55,3 пунктів з мінус 53,8 пунктів у липні. Аналітики очікували, що показник залишиться на позначці попереднього місяця.