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Обсяг гривневих коштів українців у банках збільшився на 6,4%, – Нацбанк
13:02 16.08.2022 |
У другому кварталі обсяги гривневих коштів фізичних осіб в українських банках збільшилися на 6,4% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті зменшилися на 3,5% в доларовому еквіваленті.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
Зазначається, що кошти суб'єктів господарювання збільшилися за квартал на 4,3% у гривні та на 14,4% в іноземній валюті. Вага коштів клієнтів у банківському фондуванні за квартал зросла та перевищила 88%.
У Нацбанку додали, що з червня розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Через суттєве збільшення кредитного ризику також зростала вартість гривневих позик суб'єктам господарювання.
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