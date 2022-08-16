Обсяг гривневих коштів українців у банках збільшився на 6,4%, – Нацбанк

У другому кварталі обсяги гривневих коштів фізичних осіб в українських банках збільшилися на 6,4% за рахунок коштів на вимогу, в іноземній валюті зменшилися на 3,5% в доларовому еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Зазначається, що кошти суб'єктів господарювання збільшилися за квартал на 4,3% у гривні та на 14,4% в іноземній валюті. Вага коштів клієнтів у банківському фондуванні за квартал зросла та перевищила 88%.

У Нацбанку додали, що з червня розпочалося зростання ставок за гривневими депозитами населення й бізнесу. Найстрімкіше подорожчали тримісячні депозити населення. Через суттєве збільшення кредитного ризику також зростала вартість гривневих позик суб'єктам господарювання.