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У жовтні стартує доступна іпотека для чотирьох категорій громадян – Мінекономіки

18:37 11.08.2022 |

Фінанси

 

З 1 жовтня запрацює програма доступної іпотеки для військовослужбовців, правоохоронців, медиків та педагогів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко у Фейсбуці.

"Вже з жовтня ми запускаємо перший етап програми "Доступна іпотека", ініційованої Президентом Володимиром Зеленським ще до війни... Цього року придбати квартиру на вигідних умовах зможуть військовослужбовці, правоохоронці, лікарі і працівники педагогічної сфери", - написала Свириденко.

Вона зауважила, що програма передбачає купівлю житла із мінімальним початковим внеском у розмірі 20% та кредитуванням на термін до 20 років. Процентна ставка становитиме 3% і залишатиметься фіксованою протягом усього строку кредиту. При цьому оформлення кредиту буде здійснюватися виключно через портал "Дія", де учасник програми зможе обрати банк та укласти угоду.

"Базові вимоги до учасників програми - відсутність власного житла або ж наявність квартири, меншої за 52,5 квадратних метра на одну людину +21 кв на кожного члена сім'ї. Наприклад, якщо сім'я заявника складається з трьох людей, то він може розраховувати на отримання іпотеки для купівлі квартири до 94,5 квадратних метра", - пояснила Свириденко.

За її словами, об'єкти іпотеки обов'язково застрахують від ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження на повну оціночну вартість.

У Кабінеті Міністрів розраховують, що до кінця року українці отримають близько 2 тисячі квартир на умовах доступної іпотеки. Із січня 2023 року планується запустити другий етап програми, в якому зможе взяти участь кожен українець.

Як повідомлялося, уряд затвердив умови забезпечення доступного іпотечного кредитування для чотирьох категорій громадян.
 

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