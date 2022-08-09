Фінансові новини
- |
- 09.08.22
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Депозитні ставки для фізосіб 09.08.22
17:21 09.08.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 9 серпня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|9.70
|0.41
|0.09
|6 міс.
|9.45
|0.56
|0.16
|9 міс.
|9.47
|0.72
|0.31
|12 міс.
|9.93
|0.85
|0.28
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Держателі ВВП-варантів України схвалили її пропозицію про відтермінування виплат та перегляд умов щодо них
ТОП-НОВИНИ
|Зброя для населення. Як і що можна легально купити в Україні
|США виділяють додаткові $4,5 млрд фінансової допомоги Україні
|США виділили Україні $1 млрд військової допомоги
|Українська біржа та біржа ПФТС із 8 серпня відновлюють торги усіма цінними паперами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Турбулентність вляглася. У НБУ оцінили ситуацію з курсом долара
|Мінфін підняв ставку за 5-міс. ОВДП до 12% і утримав продаж 3,4 млрд грн
|НБУ повертає на небанківський ринок процедури інформування і подання документів
|Депозитні ставки для фізосіб 09.08.22
|Курс фунта 9 серпня зміцнився до долара на підвищенні ставок Банком Англії
|Долар 9 серпня продовжує слабшати на очікуваннях зниження інфляції у США
Бізнес
|Instagram Reels та Music тепер доступні в Україні
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara