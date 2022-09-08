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Депозитні ставки для фізосіб 08.09.22
16:55 08.08.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 8 серпня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|9.70
|0.41
|0.09
|6 міс.
|9.45
|0.56
|0.16
|9 міс.
|9.47
|0.72
|0.31
|12 міс.
|9.93
|0.85
|0.28
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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