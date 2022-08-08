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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 08.08.22
10:39 08.08.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 4 серпня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|01.08
|5.0 (27.0)
|-
|02.08
|30.0 (27.0)
|-
|03.08
|-
|-
|04.08
|1000.0 (27.0)
|-
|05.08
|2000.0 (27.0)
|2006.0 (27.0; 357)
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|01.08
|194494.0 (23.0)
|-
|02.08
|197575.0 (23.0)
|-
|03.08
|211377.0 (23.0)
|-
|04.08
|207932.0 (23.0)
|-
|05.08
|200462.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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Курс безготівкових валютних операцій
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