Фінансові новини
- |
- 05.08.22
- |
- 22:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Депозитні ставки для фізосіб 05.09.22
17:37 05.08.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 5 серпня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|9.48
|0.45
|0.09
|6 міс.
|9.26
|0.56
|0.16
|9 міс.
|9.06
|0.72
|0.31
|12 міс.
|9.70
|0.85
|0.28
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зранку з порту «Чорноморськ» вирушили три судна з українським збіжжям
|НКЦПФР заявляє про зняття майже всіх впроваджених із початком війни обмежень із 8 серпня
|Дефіцит бюджету близько нуля. Доходи і видатки у липні вирівнялися. Причина — не в економіці
|Місія Шредера. Про що говорить новий «мирний план» Путіна для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Падіння резервів Нацбанку сповільнилось до мінімуму за останні 4 місяці
|Депозитні ставки для фізосіб 05.09.22
|НБУ анулював ліцензії у чотирьох компаній, які мають 600 обмінників
|НБУ дозволив фінустановам випускати платіжні картки - Visa
|Азіатські біржі 5 серпня закрилися зростанням за американськими ринками
|BlackRock запропонує клієнтам доступ до криптовалют за допомогою Coinbase Prime
Бізнес
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
|Фейкові виплати переселенцям. Шахраї обманюють українців, імітуючи ПриватБанк і monobank
|Cadillac показав люксовий концепт Celestiq