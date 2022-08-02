Програма пільгового іпотечного кредитування запрацює з жовтня, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує запуск пільгової програми іпотечного кредитування з жовтня поточного року.

Про це він повідомив в telegram, передають Українські Новини.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша - це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія - це медики. Третя - вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія - науковці. Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки - до 20 років. Мінімальний початковий внесок - 20% від вартості житла", - написав він.

З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.

Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Кабінет Міністрів затвердив порядок надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів ґранту в розмірі 25,5 млн євро, наданих німецьким державним банком KfW.