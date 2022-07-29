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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 28.07.22
10:44 29.07.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 28 липня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|22.07
|4000.0 (27.0)
|3301.0 (27.0; 357)
|25.07
|4000.0 (27.0)
|-
|26.07
|4000.0 (27.0)
|-
|27.07
|4000.0 (27.0)
|-
|28.07
|4000.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|22.07
|176526.0 (23.0)
|-
|25.07
|192544.0 (23.0)
|-
|26.07
|196173.0 (23.0)
|-
|27.07
|197622.0 (23.0)
|-
|28.07
|207714.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит, депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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