Депозитні ставки для фізосіб 27.07.22

У США всі дуже добре пам'ятають історію річної давності. Коли в Україні ламали реформу корпоративного управління компанії. І коли держсекретар США Ентоні Блінкен був змушений летіти до Києва і на всіх зустрічах повторювати "Нафтогаз, Нафтогаз, Нафтогаз".