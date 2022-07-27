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Депозитні ставки для фізосіб 27.07.22

17:28 27.07.2022 |

Фінанси

Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 27 липня 2022 р.


 UAH USD EUR
3 міс. 9.05 0.44 0.07
6 міс. 8.820.53 0.13
9 міс. 8.500.680.24
12 міс. 9.13 0.780.21

Джерело: НБУ.
 

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Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,9356  0,50 1,31 40,0428  0,46 1,17
EUR 39,1439  0,40 1,04 40,5161  0,39 0,97

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

Курс безготівкових валютних операцій
з 21.07.22
  куп. прод.
USD 36.5690 36.9340

Згідно постанови НБУ №18 від 24.02.2022

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