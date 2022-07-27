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Депозитні ставки для фізосіб 27.07.22
17:28 27.07.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 27 липня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|9.05
|0.44
|0.07
|6 міс.
|8.82
|0.53
|0.13
|9 міс.
|8.50
|0.68
|0.24
|12 міс.
|9.13
|0.78
|0.21
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5690
|36.9340
Згідно постанови НБУ
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