Депозитні ставки для фізосіб 26.07.22

Найбільший попит мали облігації на 1,2 роки під 16%. Таких облігацій продано на 3,68 млрд грн. Також Мінфін розмістив доларові облігації на 1,5 рік під 4% на $50 млн. І облігації в євро на 1,5 рік під 2,5% на $100 млн.