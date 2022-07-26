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Депозитні ставки для фізосіб 26.07.22
16:52 26.07.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 26 липня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|9.20
|0.41
|0.09
|6 міс.
|8.97
|0.53
|0.13
|9 міс.
|9.06
|0.72
|0.31
|12 міс.
|9.48
|0.80
|0.26
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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