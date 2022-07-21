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АНАЛІТИКА

Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет

09:38 21.07.2022 |

Фінанси, Транспорт

 

Компанія Tesla зазнала серйозних збитків по резервах через те, що курс біткойна впав. Збитки склали 440 мільйонів доларів, пише видання The Telegraph. За даними джерела, на початку другого кварталу у компанії в криптовалюті зберігалося 1,26 мільярда доларів, проте падіння крипти знизило це суму. Падіння виявилося еквівалентним зниженню 9% річного прибутку Tesla 2021 року.

Після цього компанія продала 75% біткоїнів на суму 936 мільйонів доларів. Зазначимо, що станом на початок минулого року виробник придбав біткойн на суму 1,5 мільярда доларів за середньою ціною приблизно 31 600 доларів, але тепер середня ціна продажу склала вже 29 000 доларів з урахуванням падіння цін.

За даними з біржі Coindesk, після публікації даних про це ціна біткойна впала на 1,7% до 23 000 доларів, але швидко повернулася до попереднього значення, коли Маск прокоментував ситуацію. На даний момент «крипта» коштує вже нижче за 23 000 доларів.

Загалом компанія завершила другий квартал з накопиченнями біткойнів в еквіваленті 218 мільйонів доларів, тоді як спочатку вони оцінювалися на рівні 1,26 мільярда.

Біткойн виявився збитковим для Tesla. Компанія продала 75% монет
За матеріалами: The Telegraph
Ключові теги: Tesla
 

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