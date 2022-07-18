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Депозитні ставки для фізосіб 18.07.22
23:20 18.07.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 18 липня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|8.93
|0.45
|0.09
|6 міс.
|8.74
|0.63
|0.19
|9 міс.
|8.69
|0.72
|0.31
|12 міс.
|8.90
|0.91
|0.32
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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