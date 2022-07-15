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Депозитные ставки для физлиц 15.07.22
16:55 15.07.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 июля 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.51
|0.44
|0.07
|6 мес.
|8.32
|0.61
|0.16
|9 мес.
|8.07
|0.68
|0.24
|12 мес.
|8.56
|0.84
|0.26
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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