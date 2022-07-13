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Депозитные ставки для физлиц 13.07.22
17:27 13.07.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 июля 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.90
|0.36
|0.07
|6 мес.
|8.70
|0.56
|0.16
|9 мес.
|8.71
|0.61
|0.28
|12 мес.
|8.87
|0.84
|0.26
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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