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Депозитные ставки для физлиц 05.07.22
16:58 05.07.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 5 июля 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.44
|0.45
|0.09
|6 мес.
|8.26
|0.63
|0.19
|9 мес.
|8.69
|0.72
|0.31
|12 мес.
|8.77
|0.91
|0.32
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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