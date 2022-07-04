Депозитные ставки для физлиц 04.07.22

"Мы доказываем, что РФ нарушила Конвенцию о геноциде, оправдывая свою военную агрессию безосновательными обвинениями Украины в "геноциде". Это важный шаг для привлечения РФ к ответственности и возмещению причиненного ущерба", - говорится в сообщении МИД.