Депозитные ставки для физлиц 01.07.22

В сентябре прошлого года Climeworks в Исландии запустила первый завод Orca («Косатка») мощность 4 тыс. т CO2 в год. Новый завод Mammoth («Мамонт») сможет ежегодно удалять из атмосферы 36 тыс. т углекислого газа, а работу он начнёт через 18-24 месяцев.