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Депозитные ставки для физлиц 29.06.22
17:06 29.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|8.32
|0.40
|0.10
|6 мес.
|8.13
|0.60
|0.21
|9 мес.
|9.14
|0.22
|0.36
|12 мес.
|8.67
|0.82
|0.35
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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