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Депозитные ставки для физлиц 28.06.22
16:53 28.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 28 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.98
|0.37
|0.09
|6 мес.
|7.94
|0.55
|0.19
|9 мес.
|8.69
|0.72
|0.31
|12 мес.
|8.48
|0.83
|0.32
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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