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Депозитные ставки для физлиц 24.06.22
16:37 24.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 24 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.49
|0.37
|0.09
|6 мес.
|7.49
|0.55
|0.19
|9 мес.
|7.97
|0.72
|0.31
|12 мес.
|8.00
|0.83
|0.32
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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