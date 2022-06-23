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Депозитные ставки для физлиц 23.06.22
17:14 23.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 23 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.30
|0.36
|0.10
|6 мес.
|7.22
|0.52
|0.21
|9 мес.
|7.97
|0.72
|0.31
|12 мес.
|7.81
|0.78
|0.35
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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