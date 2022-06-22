Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.06.22

У Данилова есть собственные причины возмущаться заявлениями Арахамии и Подоляка. Но чтобы вынести это свое недовольство на публику, нужны были какие-то дополнительные мотивы. Нетрудно догадаться, что таким мотивом стало возмущение американских партнеров.