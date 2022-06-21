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Депозитные ставки для физлиц 21.06.22
17:08 21.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|7.39
|0.37
|0.09
|6 мес.
|7.39
|0.53
|0.16
|9 мес.
|8.00
|0.73
|0.31
|12 мес.
|7.85
|0.80
|0.26
Источник: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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