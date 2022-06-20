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Депозитные ставки для физлиц 20.06.22
17:25 20.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 20 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.83
|0.41
|0.10
|6 мес.
|7.48
|0.60
|0.22
|9 мес.
|7.99
|0.88
|0.38
|12 мес.
|8.01
|0.88
|0.36
Источник: НБУ.
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