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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.06.22
12:42 16.06.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 июня.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|10.06
|160383.0 (23.0)
|-
|13.06
|162652.0 (23.0)
|-
|14.06
|158781.0 (23.0)
|-
|15.06
|173263.0 (23.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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