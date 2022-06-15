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Депозитные ставки для физлиц 15.06.22
18:12 15.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 15 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.43
|0.47
|0.10
|6 мес.
|7.47
|0.70
|0.21
|9 мес.
|7.78
|0.89
|0.30
|12 мес.
|8.07
|0.90
|0.33
Источник: НБУ.
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