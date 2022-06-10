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Депозитные ставки для физлиц 10.06.22
17:14 10.06.2022 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 10 июня 2022 г.
|UAH
|USD
|EUR
|3 мес.
|6.62
|0.43
|0.10
|6 мес.
|7.73
|0.67
|0.21
|9 мес.
|8.43
|0.74
|0.30
|12 мес.
|8.28
|0.92
|0.33
Источник: НБУ.
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