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Нацбанк договорился об обмене наличной гривны на евро в Италии
16:41 07.06.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) подписал соглашение с Банком Италии, как позволит украинцам обменять наличную гривну на евро в итальянских банках.
Об этом глава правления НБУ Кирилл Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.
"Процесс обмена будет отлажен уже до конца июня. Украинцы, получившие разрешение на временное пребывание, смогут обменять до 10 000 грн на евро в филиалах центробанка Италии и отделениях ключевых коммерческих банков", - написал Шевченко.
По его словам, к этой программе обмена должно присоединиться около 400 отделений итальянских банков, их перечень будет опубликован на сайте Банка Италии, где также будет указан обменный курс.
Шевченко уточнил, что программа обмена наличной гривни распространяется на несовершеннолетних без сопровождения, от их имени обменять гривны смогут законные опекуны.
Как сообщалось, украинские беженцы с 1 июня могут обменять до 10 000 гривен на человека в евро в Бельгии, с 24 мая такая возможность появилась в Германии.
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