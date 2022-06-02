Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 01.06.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|01.06
|350.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|30.05
|188584.0 (9.0)
|-
|31.05
|163322.0 (9.0)
|-
|01.06
|170554.0 (9.0)
|-
Данные НБУ