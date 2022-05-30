Финансовые новости
- |
- 30.05.22
- |
- 12:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Веб-мастеру
Інформація про BIN.ua
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.22
12:32 30.05.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 27 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|24.05
|187972.0 (9.0)
|-
|25.05
|188978.0 (9.0)
|-
|26.05
|183212.0 (9.0)
|-
|27.05
|193428.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Ненужный» Конституционный суд. Зачем заместитель Ермака подставляет Зеленского
|Кабмин продлил карантин и режим ЧС в связи с СOVID-19 до 31 августа
|Регистрация налоговых накладных возобновится 27 мая – глава комитета Рады Гетманцев
|В Украине нужно вернуть довоенную систему налогообложения - Марченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара падает к евро 30 мая на ожиданиях повышения учетной ставки в США
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 27.05.22
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 30.05.22
|Остаток средств на корсчетах банков 30.05.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 27.05.2022
|Стоимость золота растет 30 мая на ослаблении доллара
Это интересно
|У купленных за пределами России смартфонов Samsung есть проблемы с добавлением некоторых карт «Мир» в Samsung Pay
|Tesla работает над батареями сроком службы 100 лет
|Maserati представила спайдер MC20 Cielo с крышей из стекла
|Электромобилям предрекли подорожани
|Китайцы придумали, как получать электричество от термоядерного реактора и не сжечь энергосистему страны
|Microsoft сделала метавселенную промышленной — клиентами стали Kawasaki, Heinz и Boeing
|Космическую компанию SpaceX Илона Маска оценили в $125 миллиардов, - WSJ