Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.05.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|23.05
|97.0 (11.0)
|-
|24.05
|57.0 (11.0)
|-
|25.05
|37.0 (11.0)
|-
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|23.05
|189099.0 (9.0)
|-
|24.05
|187972.0 (9.0)
|-
|25.05
|188978.0 (9.0)
|-
Данные НБУ