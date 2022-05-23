Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 20.05.22

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|18.05
|60.0 (11.0)
|-
|19.05
|146.0 (11.0)
|-
|20.05
|100.0 (11.0)
|1632.0 (11; 357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|18.05
|192228.0 (9.0)
|-
|19.05
|188430.0 (9.0)
|-
|20.05
|194241.0 (9.0)
|-
Данные НБУ