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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 13.05.22
13:47 16.05.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 13 мая.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|12.05
|130.0 (11.0)
|-
|13.05
|1554.0 (11.0;357)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|11.05
|185442.0 (9.0)
|-
|12.05
|189560.0 (9.0)
|-
|13.05
|195771.0 (9.0)
По материалам:
Интерфакс-Украина
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