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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 11.05.22
10:33 12.05.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 11 мая.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|09.05
|177210.0 (9.0)
|-
|10.05
|166502.0 (9.0)
|-
|11.05
|185442.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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