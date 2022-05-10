Ставка по гривневым депозитам в апреле упала до рекордно низкого в истории уровня – НБУ

Средневзвешенная ставка по срочным депозитам в гривне в апреле снизилась на 0,9 процентного пункта (п.п.) – с 7,8% до 6,9% годовых, что является рекордно низким уровне за всю историю Украину, сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, в валюте средневзвешенная ставка осталась на прежнем уровне – 0,6% годовых.

НБУ напомнил, что в марте ставка по гривневым депозитам снизилась на 0,2 п.п., а в феврале – на 0,1 п.п.

Согласно данным Нацбанка, предыдущий рекордно низкий уровень гривневых ставок – 7,4% годовых – был зафиксирован в июле прошлого года. Продержавшись на нем еще месяц, ставка начала расти и к концу года достигла 8% годовых, а по итогам января – 8,1% годовых.

Что касается ставки по валютным депозитам, то она колеблется в пределах 0,6-0,7% годовых с июля прошлого года.

Как сообщалось, инфляция в Украине в 2021 году увеличилась вдвое – до 10%. По итогам марта этого года она выросла до 13,7%, а Нацбанк ожидает ее повышения до 15,9% по итогам апреля.

Минфин размещает военные облигации, по которым отсутствует налогообложение, на срок от 3 до 14 месяцев по ставкам от 9,5% до 11% годовых.

В целом объем вкладов физлиц в украинских банках за март вырос на 57,17 млрд грн, или на 8,1%, хотя валютных – сократился на эквивалент 0,5 млрд грн, или на 0,2%. Данные за апрель пока отсутствуют.