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Украинцы за последний месяц больше продали валюты, чем купили в банках
13:24 03.05.2022 |
Население Украины в апреле 2022 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 77,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 237,8 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Всего с начала года население купило валюты на 4782,0 млн долларов и купило на 4753,8 млн долларов, чистая продажа составила 28,2 млн долларов.
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Более 90% наличного оборота валюты продолжает обеспечивать черный рынок, при этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом, когда банки ежедневно продавали населению по $50-60 миллионов.
Как сообщало РБК-Украина, НБУ 14 апреля разрешил банкам возобновить продажу наличной иностранной валюты населению. Курс продажи может отклоняться не более чем на 10% от официального курса НБУ. Продажа безналичной валюты по-прежнему запрещена.
Напомним, всего за 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.
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