Более 90% наличного оборота валюты обеспечивает черный рынок - эксперт

Более 90% наличного оборота валюты продолжает обеспечивать черный рынок, при этом спрос на наличную валюту оценивается даже выше, чем в прошлом, когда банки ежедневно продавали населению по $50-60 миллионов.

Об этом в комментарии Укринформу сказал ассоциированный эксперт в CASE Украина Евгений Дубогрыз.

"Влияние решения НБУ на ситуацию в этом сегменте незначительное. Более 90% наличного оборота валюты, по-моему, продолжает обеспечивать черный рынок. При этом спрос на валюту безусловно есть. Оцениваю его даже выше, чем было год назад, когда банки ежедневно продавали по $50-60 миллионов", - отметил экономист.

Что касается перспектив дальнейшей либерализации, скажем, принятие НБУ решения об увеличении максимально возможного отклонения наличного курса продажи валюты от официальной или отмены требования о продаже банками только купленной у населения валюты, то Дубогрыз видит два пути.

«Варианты понятны: нужно либо ничего не трогать стабилизацию ситуации в стране, то есть, до завершения войны, либо «отпустить» маржу. Но тогда объемы официальных сделок по покупке валюты возрастут. И где банкам брать валютные наличные, непонятно. Отменять ограничения, считаю, нерационально. На месте Нацбанка я просто оставил бы все как есть", - считает он.

Эксперт убежден, что при нынешних условиях, несмотря на общее падение уровня доходов населения, спрос на евро и прежде доллары в дальнейшем не будет уменьшаться.

"Люди видят, что в стране ускоряется инфляция, понимают, что из-за войны войны с огромными проблемами сталкивается украинская экономика. Поэтому начинают "на всякий случай" обменивать остатки гривневых средств на валюту. Плюс еще один момент - крайне низкие ставки по банковским депозитам. Понятно, что людей, желающих сохранить деньги, нынешние ставки - от 1 (или меньше) до 6% не устраивают. Поэтому экономические ожидания инфляции, девальвации, всеобщая неопределенность и стимулируют украинцев покупать доллар как средство сбережения", - отметил Дубогрыз.