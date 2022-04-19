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Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 18.04.22
15:26 19.04.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 18 апреля.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|14.04
|166366.0 (9.0)
|-
|15.04
|170156.0 (9.0)
|-
|18.04
|171240.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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