Гривневые депозиты населения в Украине в марте выросли на 15,2% и впервые превысили 500 млрд грн

Объем гривневых депозитов населения в украинских банках в марте 2022 года увеличился на 66,7 млрд грн, или на 15,2%, - до 504,83 млрд грн, впервые в истории превысив 500 млрд грн, говорится в информации Национального банка Украины.

Согласно ей, в то же время валютные депозиты домашних хозяйств сократились на 2,48 млрд грн, или на 1% ,- до 255,95 млрд грн (в эквиваленте - до $8,75 млрд).

В феврале гривневые депозиты населения снизились на 0,2%, валютные - на 3,2% (в долларовом эквиваленте - на 4,8%).

В целом с начала 2022 года гривневые депозиты населения выросли на 10,4%, или на 47,65 млрд грн, тогда как валютные сократились на 3,2%, или на 6,29 млрд грн (в долларовом эквиваленте - на 9%, или на $0,86 млрд).

Суммарно все депозиты населения в марте увеличились на 9,2%, а в целом за первый квартал - на 5,7%, до 760,78 млрд грн, тогда как депозиты корпоративного сектора сократились на 2%, а с начала года - на 11,1%, до 683,86 млрд грн.

В результате если на начало этого года депозитная база юрлиц была больше базы физлиц (769,03 млрд грн против 719,42 млрд грн), то по итогам марта ситуация изменилась на противоположную.

Нацбанк уточнил, что гривнвые депозиты юрлиц в марте увеличились на 0,4% - до 482,25 млрд грн после спада на 7,6% в феврале, а валютные сократились на 7,4% - до 201,61 млрд грн после падения на 7,8% в феврале.

В целом с начала года депозиты юрлиц в гривне снизились на 13,5%, валютные - на 4,8% (в долларовом эквиваленте - на 11,2%).

НБУ уточнил, что после увеличения ставки по новым гривневым депозитам юрлиц в феврале на 1,8 процентных пункта (п.п.) в марте банки подняли ее еще на 0,5 п.п. - в среднем до 6,1%. Ставка по валютным депозитам по итогам марта осталась прежней - 1,4% по сравнению с 1% на начало года.

Что касается гривневых депозитов населения, то в марте банки понизили их ставку на 0,1 п.п. после 0,4 п.п. в феврале - до 6,8%.

Ставка по валютным депозитам также была снижена на 0,1 п.п. после 0,3 п.п. - до 0,4%.

