Финансовые новости
- |
- 31.03.22
- |
- 12:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.03.22
10:53 31.03.2022 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа в обращении на 31 марта 2022 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Тер. громады
|Физлица
|Нерезиденты
|на 01.03.21
|1023597.75
|322076.85
|525888.69
|59557.57
|267.04
|13930.86
|101876.74
|на 01.04.21
|1017224.13
|322076.85
|529621.93
|45446.01
|276.17
|15406.17
|104396.99
|на 05.05.21
|1003976.50
|320976.85
|524767.40
|44306.82
|276.17
|16196.39
|97452.87
|на 01.06.21
|996443.66
|318776.85
|515919.80
|46246.14
|195.49
|17012.59
|98292.79
|на 01.07.21
|999445.36
|317276.85
|505355.04
|48138.12
|63.40
|18119.16
|110492.80
|на 02.08.21
|987921.96
|316105.95
|497787.94
|48791.72
|0.00
|19087.45
|106148.90
|на 01.09.21
|978632.40
|312605.95
|497300.08
|50230.65
|0.00
|19901.70
|98594.01
|на 01.10.21
|985123.66
|312605.95
|500321.74
|51792.74
|0.00
|21972.65
|98430.59
|на 01.11.21
|976600.22
|312605.95
|495338.57
|51414.60
|0.00
|22438.64
|94802.45
|на 01.12.21
|1012515.30
|312605.95
|504065.21
|80198.95
|0.00
|24216.30
|91428.89
|на 04.01.22
|1060707.50
|312605.95
|547088.37
|83127.79
|77.34
|25161.65
|92646.40
|на 01.02.22
|1057789.43
|310105.95
|555804.23
|84383.17
|180.09
|25913.33
|81402.67
|на 28.02.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 01.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 02.03.22
|1015817.34
|310105.95
|524752.24
|80554.30
|102.75
|25527.10
|74775.01
|на 03.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533756.56
|80562.52
|102.75
|25535.95
|74788.11
|на 04.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533699.82
|80618.71
|102.75
|25536.49
|74788.11
|на 07.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533688.70
|80623.69
|102.75
|25542.64
|74788.11
|на 08.03.22
|1024851.84
|310105.95
|533653.09
|80646.59
|102.75
|25555.34
|74788.11
|на 09.03.22
|1044851.84
|330105.95
|533611.38
|80646.57
|102.75
|25597.07
|74788.11
|на 10.03.22
|1034517.24
|330105.95
|525966.06
|78648.57
|102.75
|24888.29
|74805.61
|на 11.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524651.83
|78689.54
|102.75
|24957.53
|74805.61
|на 12.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524524.79
|78740.09
|102.75
|25024.60
|74815.03
|на 14.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524517.93
|78739.56
|102.75
|25031.99
|74815.03
|на 15.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524480.65
|78754.41
|102.75
|25054.42
|74815.03
|на 16.03.22
|1033313.21
|330105.95
|524326.09
|78857.89
|102.75
|25101.63
|74818.90
|на 17.03.22
|1038882.72
|330105.95
|529338.21
|79279.96
|102.75
|25236.97
|74818.90
|на 18.03.22
|1039222.84
|330105.95
|529602.26
|79318.52
|102.75
|25274.46
|74818.90
|на 21.03.22
|1039226.17
|330105.95
|529454.55
|79434.95
|102.75
|25309.07
|74818.90
|на 22.03.22
|1039226.17
|330105.95
|529367.82
|79461.81
|102.75
|25368.93
|74818.90
|на 23.03.22
|1038851.97
|330105.95
|528972.90
|79455.42
|102.75
|25396.17
|74818.78
|на 24.03.22
|1045365.68
|330105.95
|535150.29
|79701.80
|102.75
|25486.11
|74818.77
|на 25.03.22
|1045359.80
|330105.95
|535114.54
|79703.02
|102.75
|25514.78
|74818.77
|на 28.03.22
|1045387.90
|330105.95
|535091.73
|79737.48
|102.75
|25531.21
|74818.78
|на 29.03.22
|1045338.78
|330105.95
|534997.98
|79741.97
|102.75
|25571.37
|74818.76
|на 30.03.22
|1045479.07
|330105.95
|535099.95
|79748.52
|102.75
|25602.73
|74819.17
|на 31.03.22
|1048841.02
|330105.95
|538229.62
|79868.65
|102.75
|25714.87
|74819.19
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 29 марта - 29.2549 грн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Россия говорит, что будет принимать оплату стран ЕС за газ в евро
|Германия «в целом» готова стать гарантом безопасности для Украины
|Британия не готова дать Украине гарантии безопасности, как у НАТО
|У эксначальника внутренней безопасности СБУ, выехавшего из Украины перед вторжением, прошли обыски - «Схемы»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 30.03.22
|Фондовые биржи АТР 31 марта закрылись в основном снижением
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 31.03.22
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 30.03.2022
|Евро держится на месячном максимуме, для иены март станет худшим месяцем с 2016 года
|Апрельские фьючерсы на золото 31 марта дешевеют до $1921,2 за унцию в рамках коррекции и фиксации прибыли
Это интересно
|Минюст США поддержал законопроект об ограничении влияния Apple, Amazon и Google
|Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
|NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году
|Средний срок службы тяговых батарей составит 15 лет, как считает бывший технический директор Tesla
|Законодатели США утвердят субсидии в размере $52 млрд для полупроводниковой отрасли только к лету
|Япония вводит запрет на экспорт в Россию люксовых автомобилей и ювелирных изделий
|Комиссия по ценным бумагам и биржам США пресекла попытки Илона Маска избавиться от её контроля