Goldman Sachs и Galaxy Digital провели OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Goldman Sachs и Galaxy Digital провели OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин

15:34 22.03.2022 |

Финансы

 

Торговое подразделение Galaxy Digital обеспечило первую внебиржевую криптовалютную транзакцию с Goldman Sachs. Операция проведена в формате сделки с расчетным опционом на биткоин.

Расчетный или беспоставочный опцион - это контракт, который на момент погашения предполагает выплату на основании разницы между рыночной стоимостью базового актива и его заранее оговоренной ценой. В рамках сделок с такими инструментами не происходит физических поставок.

Согласно пресс-релизу, Goldman Sachs первым из американских банков провел внебиржевую криптовалютную сделку. Стороны намерены и дальше сотрудничать по части операций с цифровыми активами.

В 2021 году Galaxy Digital стал провайдером ликвидности для Goldman Sachs в сделках с биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).

В разговоре с CNBC представитель криптовалютного банка отметил, что по сравнению со сделкой на CME новая операция несет больший риск, поскольку Goldman Sachs выступает в транзакции принципалом.

Стороны подчеркнули, что институциональные инвесторы ищут криптовалютные деривативы для хеджирования своих позиций или спекуляций, не подразумевающих прямого владения цифровыми активами.

В марте 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Goldman Sachs рассматривает возможность предложения внебиржевых двусторонних криптовалютных опционов своим клиентам.

Напомним, в 2021 году Goldman Sachs предложил клиентам торговлю фьючерсами и опционами на биткоин и Ethereum. Банк также запустил беспоставочные форварды на базе первой криптовалюты с расчетом в фиате.


Goldman Sachs и Galaxy Digital провели OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин

 
По материалам: forklog.com
 

ПО РУБРИКАМ

16:53 Минфин разместил военные облигации на 6 млрд грн

15:40 Ведущий банк Канады использует сеть Ripple для осуществления трансграничных платежей

15:34 Goldman Sachs и Galaxy Digital провели OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин

14:55 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 21.03.22

12:33 Курс доллара вырос 22 марта к иене до максимума с 2015 года

12:01 Фондовые биржи АТР 22 марта закрылись в основном ростом на различных факторах

10:59 Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес на раZZии

10:49 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.03.22

10:39 Остаток средств на корсчетах банков 22.03.22

10:35 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 21.03.2022

09:08 НБУ разрешил оплачивать учение за рубежом и брать комиссию за снятие наличных, запретил покупать валютные ОВГЗ за гривню

08:14 Золото дорожает 22 марта на уходе инвесторов от риска

07:53 Американские индексы 21 марта закрылись снижением на фоне комментариев Пауэлла

21.03 Fitch заметно повысило прогнозы мировых цен на металлы

21.03 Один из крупнейших шведских банков SEB решил уйти из раZZии

• дальше…

16:43 Нидерланды заморозили раZZийские активы почти на 400 млн евро

16:26 Италия заморозила активы раZZийских олигархов на 800 млн евро

14:58 Премьер Японии осудил раZZию за выход из консультаций по мирному договору

14:57 SEC сделала шаг к введению обязательного раскрытия климатической информации

13:13 Лидеры ЕС планируют согласовать создание Фонда солидарности с Украиной

12:27 В Турции нашли вторую суперяхту Абрамовича

12:07 Японская компания NEC приостановила поставки своей продукции на раZZию

11:08 S&P Global Ratings аннулирует все рейтинги раZZийских компаний из-за санкций ЕС

11:00 Команда Навального связала с Путиным 140-метровую яхту «Шехерезада»

10:59 Французская банковская группа BNP Paribas останавливает новый бизнес на раZZии

10:16 Гибралтар арестовал яхту руZZького миллиардера

09:33 В ЕС хотят увеличить отдачу от сельского хозяйства из-за войны в Украине

09:28 США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон

09:19 Европейские силы быстрого реагирования – ЕС утвердил первую оборонную стратегию

08:55 Китай не будет ни поддерживать, ни останавливать войну раZZии против Украины – Bloomberg

• дальше…

21.03 Британия передала Украине 22 единицы техники и оборудования для борьбы с пожарами

21.03 В Киеве и области снова полуторасуточный комендантский час: с 20:00 понедельника до 7:00 среды

18.03 6,5 млн украинцев стали внутренними переселенцами, 3,2 млн уехали за границу - ООН

15.03 Миграционная служба вернулась к работе: выдает ID-карты, загранпаспорта

14.03 Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц

14.03 В приложении «Дия» запустили трансляцию радио - Федоров

14.03 Мобильные операторы запустили услугу доступа к интернету в национальном роуминге

12.03 Телеканалы «Дом» и UATV переданы Минкультуры

12.03 «Укрпочта» выбрала эскиз марки «Русский корабль, иди на#уй!»

11.03 В приложении «Дия» запустили «ЕДокумент»

11.03 В Украине создали реестр нотариусов, работающих в военное время

11.03 В приложении «Киев Цифровой» появилась карта работающих АЗС

10.03 Украина продлила карантин по Covid до конца мая

10.03 В «Дие» появится новое временное цифровое удостоверение «еДокумент» - Шмыгаль

10.03 В Украину прибыла новая партия Starlink от Маска

• дальше…

17:03 Референдум о конце войны. Что может пойти не так у Зеленского

09:28 США и другие страны обсуждают предоставление Украине систем ПВО большой дальности - Пентагон

08:37 США уже начали отправку новой партии оружия в Украину

08:26 Байден заявил, что у Украины достаточно средств для ведения оборонительных действий

21.03 США могут передать Украине советские ЗРК «Оса» - WSJ

21.03 Еврокомиссия обещает как можно быстрее дать заключение о готовности Украины к членству в ЕС

21.03 ЕС увеличит военную помощь Украине до 1 млрд евро - МИД Германии

20.03 Зеленский одобрил увеличения расходов на оборону на 67,6 млрд грн

20.03 Кандидатский максимум: как Еврокомиссия будет подталкивать Украину к членству в ЕС

20.03 Китай будет сохранять независимую позицию по Украине и не приемлет давления извне - глава МИД

20.03 Реализация единой информполитики в Украине на время войны будет осуществляться в марафоне «Единые новости #UАразом» - СНБО

20.03 В Украине приостановлена деятельность ряда партий, в том числе ОПЗЖ и «Партии Шария» - Зеленский

20.03 Турция говорит, что Путин пока не собирается разговаривать с Зеленским

19.03 Переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Захочет ли Китай сыграть против России

19.03 Почему вариант без НАТО для Украины – не вариант. Экономика вопроса

• дальше…

15:21 SpaceX выведет на орбиту оставшиеся спутники связи OneWeb вместо «Роскосмоса»

12:59 Спутниковый интернет Starlink приходит в самолёты: такой же быстрый и стабильный Wi-Fi, как дома

11:56 Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой

21.03 На раZZии признали Meta экстремистской организацией. Компания владеет Facebook и Instagram

21.03 AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем

21.03 Volkswagen создала совместные предприятия для добычи и переработки никеля и кобальта для электромобильных аккумуляторов

20.03 Настоящая нанотехнология: учёные представили энергонезависимые частотные резонаторы из стеклянных нанострун

17.03 Представлен Redmi K50 — первый в мире смартфон на платформе Dimensity 8100

17.03 Dimensity 9000 и экран Samsung AMOLED 2K — за 470 долларов. Представлен Redmi K50 Pro

17.03 Maserati полностью перейдёт на производство электромобилей к 2025 году

17.03 Китай стал крупнейшим производителем электромобилей в 2021 году

17.03 Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс

16.03 Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев

16.03 Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах

16.03 BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины

• дальше…

27.01 Apple, Amazon и Google остались самыми дорогими брендами в мире - Brand Finance

21.12 Внедрение технологий на базе ИИ не влияет на количество рабочих мест

23.11 На Западе все чаще звучат призывы к введению четырехдневной рабочей недели

25.10 Всегда найдется азиат, который сделает лучше. Один человек продал товаров на 1,7 млрд долларов за 12 часов

13.10 Американцы готовы работать дольше, лишь бы продолжать работать из дома

07.10 Браузер Firefox начал показывать рекламные предложения в адресной строке

05.08 Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка

04.08 Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой в мире

15.07 Украинский айтишник впервые стал долларовым миллиардером – Forbes

07.07 Лучшие города для удаленной работы: в топе — Мельбурн, Дубай, Сидней

06.07 Исландия: эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю признан ошеломляюще успешным

01.07 В игры на ПК и консолях начнут встраивать рекламные ролики — Electronic Arts уже в деле

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно