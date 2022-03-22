Goldman Sachs и Galaxy Digital провели OTC-сделку с расчетным опционом на биткоин

Торговое подразделение Galaxy Digital обеспечило первую внебиржевую криптовалютную транзакцию с Goldman Sachs. Операция проведена в формате сделки с расчетным опционом на биткоин.

Расчетный или беспоставочный опцион - это контракт, который на момент погашения предполагает выплату на основании разницы между рыночной стоимостью базового актива и его заранее оговоренной ценой. В рамках сделок с такими инструментами не происходит физических поставок.

Согласно пресс-релизу, Goldman Sachs первым из американских банков провел внебиржевую криптовалютную сделку. Стороны намерены и дальше сотрудничать по части операций с цифровыми активами.

В 2021 году Galaxy Digital стал провайдером ликвидности для Goldman Sachs в сделках с биткоин-фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME).

В разговоре с CNBC представитель криптовалютного банка отметил, что по сравнению со сделкой на CME новая операция несет больший риск, поскольку Goldman Sachs выступает в транзакции принципалом.

Стороны подчеркнули, что институциональные инвесторы ищут криптовалютные деривативы для хеджирования своих позиций или спекуляций, не подразумевающих прямого владения цифровыми активами.

В марте 2022 года агентство Bloomberg сообщило, что Goldman Sachs рассматривает возможность предложения внебиржевых двусторонних криптовалютных опционов своим клиентам.

Напомним, в 2021 году Goldman Sachs предложил клиентам торговлю фьючерсами и опционами на биткоин и Ethereum. Банк также запустил беспоставочные форварды на базе первой криптовалюты с расчетом в фиате.



