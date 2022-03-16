Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.22
13:05 16.03.2022 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 15 марта.
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|12.03
|142267.0 (9.0)
|-
|14.03
|137397.0 (9.0)
|-
|15.03
|135670.0 (9.0)
|-
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 15.03.22
|НБУ: депозиты населения с начала войны выросли на 16%, средства предприятий снизились на 5%
|Котировки еврооблигаций Украины в последние дни относительно стабильны
|Фондовые биржи АТР 16 марта закрылись резким ростом
|Доллар 16 марта торгуется разнонаправленно к евро и иене
|Комитет Европарламента поддержал законопроект о регулировании криптовалют
Это интересно
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
|ASUS собирается приостановить работу в России
|В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо
|Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России